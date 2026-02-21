Ci segnalano i nostri contatti una “epica foto di matrimonio con Godzilla”, il mostraccio “padre di tutti i Kaiju” di cui abbiamo parlato nella nostra rubrica vintage.

Ovviamente il mostraccio radioattivo non si è palesato durante un matrimonio per un saluto e un salto al buffet, ma in realtà non si tratta neppure di due sposi estrosi che hanno voluto celebrare la loro unione davanti ad un set cinematografico (Godzilla nella sua decennale storia è stato interpretato da attori in costume di dimensioni umane ed effetti speciali digitali, non esiste un “animatrone a grandezza naturale” che si aggira sui set, ovviamente), ma della copertina di un singolo pubblicato nel 2024.

La foto di matrimonio con Godzilla è la cover di un singolo

Si tratta di La La di Farthai, canzone del 2024 dalle sonorità Soul e Rhythm and Blues estremamente delicate per un singolo la cui immagine di copertina è un mostraccio che emerge dalla baia per devastare una città.

L’effetto però è voluto, e impreziosisce il singolo con una effigie che, come la canzone, unisce temi teneri ad atmosfere oniriche, quasi assurde e stranianti.

Come una coppia sorridente davanti a Godzilla, ottenendo il risultato che, sui social la copertina di La La è diventata pià famosa della canzone, ancora acquistabile su diversi shop online come Apple Music e disponibile su Spotify.

