Ci segnalano i nostri contatti un post X pubblicato con la didascalia “È lo stesso viso che avete visto dopo che è uscito dal Gemelli?“, insinuando che in realtà, come in passato si insinuava che il Papa stesse simulando la sua malattia, ora stia simulando la sua morte o che, comunque, il funerale sia un falso.

In realtà ad essere un falso è la foto usata per diffondere una fake news creata a mezzo AI.

La foto del Papa nella bara creata con AI e il complotto del “volto che avete visto”

La foto usata nel post è un prodotto dell’Intelligenza Artificiale, per essere precisi di Recraft, prodotto professionale per la generazione di immagini, e come tale usata in creazioni “stock” per simulare l’immagine dei funerali papali.

Infatti per quanto Recraft sia un prodotto usato da professionisti, la AI giustifica il Cristo fondamentalmente acefalo e il Papa composto con una mano deforme e un occhio aperto.

La vera camera ardente ha il Papa in una capsula rossa composto con una visibile ecchimosi sul viso, segno dell’ictus che ne ha portato la morte comparsa assieme alla “facies ippocratica”, il viso scavato e stanco che il Papa aveva nelle ultime ore della sua vita.

Osservando le immagini reali non c’è alcun dubbio: quello nella bara è il Papa e quello nel post X è una creazione con Recraft.

