Ci segnalano i nostri contatti una foto virale, diffusa da vari account social, che dovrebbe contenere dei “comunisti di Bologna che versano il latte dei bambini istriani sui binari”

Alcune varianti si spingono a descrivere i mefitici “comunisti” come iscritti alla CGIL, creando una certa incertezza giustificata solo dal fatto che si tratta di immagini create con AI.

La foto dei “comunisti di bologna che versano il latte dei bambini istriani sui binari” è un prodotto dell’AI

L’origine delle immagini è una ricostruzione del tutto romanzata, e autoconfessa creazione AI, del c.d. “treno della vergogna”, convoglio di esuli istriani passato da Bologna tra contestazioni di storicità ad oggi ancora oggetto di dibattito.

La AI ai tempi nostri serve proprio a questo, a colorire gli spazi vuoti.

Mentre la storia ufficiale dibatte sulla ricostruzione degli eventi, se si trattasse di un convoglio o più convogli, e se la narrazione del “treno della vergogna” sia così come descritta o “nata da rappresentazioni collettive e amplificata per motivi ideologici e politici”, l’intelligenza artificiale consente di riempirla di dettagli sordidi e ragebait, virali acchiappaclick.

In questo caso un video con quartetti d’archi, una voce in AI che scimmiotta i comunicati dell’istituto LUCE e scene di profughi dalle fattezze deformate dall’AI e improbabili iscritti alla CGIL con cartelli ricolmi di imprecazioni con errori di battitura

Non è un caso se compaiono cose come “PORCOCTING FAIL FASTI” e “TO NOO TCNCOCTNJ INC NNDWAI DOWINO FACCISTS! FAFIASTI INNIFACAS”, dato che le intelligenze artificiali al moment hanno problemi a ricostruire testi.

Per mero tuziorismo storico ricordiamo, tenendo presente l’analisi già divulgata subito dopo l’apparizione del video da Wu Ming, che testimonianze d’epoca parlano di

Ieri sono passati dalla nostra Stazione diretti in varie città circa 2200 profughi di Pola. Accolti sempre dalla Commissione Pontificia e ristorati con vivande calde hanno proseguito il loro viaggio. Tutti sono gratissimi della accoglienza che loro riserva il Posto di Ristoro della Pontificia Commissione Assistenza. È sempre pressante l’invito per aiuti al Posto di Ristoro della Commissione Pontificia per poter dare ai fratelli di passaggio una accoglienza degna del loro grande sacrificio.

E tensioni nel Vercellese dove furono impedite le ostensioni di striscioni in favore dei profughi.

Lapalissiano che se fu ritenuto un fatto sufficientemente grave la pubblicazione su L’Avvenire del bando degli striscioni di solidarietà da parte dei “Progessivi vercellesi”, sicuramente un’invasione di campo di “comunisti della CGIL che rubano il latte ai bambini per versarlo sui binari” sarebbe finita su tutti i giornali di Bologna.

Cosa che non è accaduta: e l’unico video che riporta tale evento è una autoconfesa creazione con AI.

