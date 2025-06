Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di multa per chi è sovrappeso al lavoro. Articolo che in realtà è due bufale in una, o quantomeno un clickbait e una bufala uniti assieme.

Fact checking in brevissimo prima di approfondire: l’articolo parla della metabo law, una norma che impone controlli del girovita tra i controlli psicofisici in azienda per i lavoratori ma in Giappone e che non comporta la qualsivoglia sanzione per lo stesso lavoratore.

La doppia bufala della multa per chi è sovrappeso al lavoro

La metabo law del 2008 prende il suo nome dalla “sindrome metabolica“, l’insieme dei fattori di rischio combinati di una vita sedentaria e dell’avanzare dell’età che incrementano il rischio di diabete e malattie cardiovascolari.

La “soluzione” offerta dai Giapponesi è stata inserire tra gli esami di controllo dell’idoneità psicofisica al lavoro il controllo del girovita: superata la soglia di 90 cm per gli uomini e 80 cm per le donne il lavoratore non viene multato o sanzionato ma ripetutamente invitato a conferire con medici e consulenti per essere edotto su rischi dell’obesità, del diabete e dei problemi di alimentazione.

Sarà al più il datore di lavoro, in caso di ripetuta presenza di lavoratori sovrappeso, ad essere sanzionato.

Non il lavoratore e, ovviamente, si parla di una legge esistente solo in Giappone: possiamo quindi parlare di due fake news al prezzo di una.

