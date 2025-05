“La dignità in una foto” (fatta con l’AI)

Ci segnalano i nostri contatti l’ennesimo contenuto strappalacrime “La dignità in una foto”: l’immagine del tipico “povero anziano” assiso vicino ad una vettura vintage che vende frutta.

Si tratta dell’ennesimo caso di slop, contenuti a basso costo creati con AI per essere virali e suscitare condivisoni e commenti.

In realtà non vi è nulla di dignitoso o quasi nello slop: è solo una tecnica per ottenere facile attenzione, ricondivisioni e commenti virali. Esaminando la foto è possibile osservare una lunga serie di dettagli da cui evidenziare la natura della stessa

Ad esempio il muso della Panda ha un logo Fiat distorto con sei barrette al posto delle cinque introdotte proprio nel 1982 con la Panda e una scritta distorta, come distorte sono le scritte su un adesivo sul parabrezza (che imita la vecchia tasca adesiva per esibire il talloncino dell’assicurazione e un disco orario), la frutta è di dimensioni irregolari e la mano dell’anziano diventa un deforme e adunco artiglio.

Inoltre, esaminando con SightEnginela foto scopriamo che essa è un prodotto di Imagen, la AI di Google

Possiamo dunque toglierci ogni dubbio: è un prodotto dell’AI.

