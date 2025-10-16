Gli articoli clickbait dovrebbero imparare una regola: mai vendere la pelle dell’orso prima di averlo scuoiato. Se così fosse, la clickbait della tredicesima senza tasse non sarebbe mai stata pubblicata, per essere smentita dai fatti immediatamente.

Questo succede quando si ha fretta di caricare nel titolo una indiscrezione, una “voce di corridoio” dandola per vera prima che lo sia, delegando la corretta informazione alle ultime righe dell’articolo.

La clickbait della tredicesima senza tasse smentita dai fatti diventa una fake news

Il 15 ottobre viene infatti pubblicato un articolo dal titolo “Tredicesima senza tasse, arriva il regalo del Governo: ecco quanto prenderemo a dicembre”.

Articolo che solo nel finale si perita di spiegarci che “La proposta, a dire il vero, deve ancora essere confermata ma ci sono buone probabilità che a Dicembre i lavoratori dipendenti vedano crescere in misura significativa la busta paga”.

Quindi sì, non è vero ma è come se lo fosse. Tranne che non lo è stato, e il “giornalismo preventivo” ha pagato solo in termini di clickbait.

Due giorni dopo la proposta è stata “rimandata al prossimo anno” per mancanza di coperture nell’anno in corso.

Sostanzialmente esiste un motivo per cui si parla di proposta e non di norma, e perché una sana e corretta informazione dovrebbe descrivere una proposta come tale e non con titoli clickbait.

