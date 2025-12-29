Avrete visto i numerosi video al riguardo: non li riportiamo per non fare pubblicità. Solitamente essi presentano un personaggi concitato che denuncia l’alcol etilico nocivo nel pane in cassetta agitando un barattolo di “alcol rosa” per le pulizie dichiarando che “noncielodicono”, che “le multinazionali” mettono l’alcol etilico “che fa male” nel pane e che quindi bisogna recarsi dal proprio panettiere.

C’è di tutto in questa bufala: la minaccia delle multinazionali, il “prodotto chimico che fa male” e l’appello nazionalpopolare a stringersi intorno ai piccoli esercizi che il Governo, le Multinazionali e i Poteri Forti vorrebbero levarci.

Ma si tratta di grossolane mistificazioni.

La bufala dell’alcol etilico nocivo nel pane in cassetta

Il c.d. “alcol rosa” è infatti alcol etilico denaturato, enfasi su “denaturato”.

L’alcol etilico è naturalmente commestibile: potete comprarlo nei negozi per la preparazione di liquori e conserve, ma per uso come detergente esso viene addizionato a coloranti e sostanze tossiche per renderlo sgradevole al consumo e nocivo per l’uso umano (il colore e l’odore aberranti proprio per evitare che anche il più alcolizzato degli avvinazzati cerchi di uccidersi con l’alcol etilico denaturato).

Lo scopo è prettamente fiscale: l’alcol etilico per il consumo umano ha una forte tassazione, anche per disincentivare il consumo di una sostanza che causa ebrezza, ma denaturato no.

L’alcol denaturato ha un solo scopo essenziale: le massaie possono usarlo per la pulizia senza spendere la somma (spesso maggiore di un intero ordine di grandezza) necessaria per l’alcol per uso alimentare, che quindi potranno riservare per le conserve e la preparazione di bevande alcoliche e tinture.

Sapete peraltro perché l’alcol etilico è eccellente, ad esempio per conservare frutta “sotto spirito”? Perché ha eccellenti proprietà disinfettanti e fungicide.

Esattamente quello che serve quando devi vendere del pane che resterà in scaffale per molto tempo.

Quindi abbiamo del pane con una leggera spruzzata dello stesso alcol che comprereste per conserve e liquori. E se non vi convince lo stesso alcol che mettereste nel maraschino, basta lasciarlo evaporare un po’ tenendo aperta la confezione prima di mangiarlo. Fine.

