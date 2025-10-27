Ci segnalano i nostri contatti un video che dovrebbe raffigurare una chiesa di Montreal bruciata dagli islamisti. Si tratta di una fake news, una tipaologia di fake news vecchia di anni e che ha un nuovo rinascimento.

Rinascimento dovuto al fenomeno del “doppio binario”, una serie di bufale spesso create a tavolino per destabilizzare l’Occidente (causando eventi come i tragici fatti di Southport) secondo cui in Occidente gli stranieri e gli immigrati avrebbero un trattamento di favore e sarebbero liberi di portare crimine e terrorismo mentre i “poveri occidentali bianchi” sarebbero vessati da leggi ingiuste.

Ovviamente è una fake news.

La bufala della chiesa di Montreal bruciata dagli Islamisti viene da lontano

La Chiesa di Notre-Dame-des-Sept-Allégresses era situata a Trois-Rivières, una città canadese della provincia del Québec. Fu sconsacrata nel 2018, venduta a privati nel 2020 e nel 2024 prese fuoco durante lavori di ammodernamento, per un problema accidentale.

Tra la Teoria del Doppio Binario, e le ostilità tra USA e Canada, l’incidente fu trasformato sui social in un presunto attentato islamista.

A complicare le cose vi è il fatto che non esistono statistiche che parlano di 100 chiese bruciate, statistica inventata basata su un numero ridotto (una trentina) di atti vandalici collegati alla scoperta in un cimitero cattolico di tombe non segnate di bambini indigeni, legati a pagine oscure della storia canadese in cui si cercava di assimilare i nativi alla cultura degli occidentali.

Anche tenendo conto dei 33 incendi, non vi sono prove siano stati “islamisti” e la coincidenza temporale porta a tutt’altro.

Attualmente, le due religioni più “sotto attacco” sono quella ebraica e islamica, in quanto anche nel resto del mondo le acredini tra Israele e Palestina si traducono sovente in attriti tra appartenenti alle rispettive fedi ebraica e islamica.

