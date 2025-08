La “bellezza naturale” nella foto di Valeria Marini e Simona Ventura sui social è un prodotto dell’AI: eppure avreste dovuto imparare a diffidare di simili “creazioni”.

Il post, evidentemente un falso, è lo specchio negativo dei vari post con AI in cui un personaggio femminile malamente renderizzato chiede di “avere dei like per dimostrare di essere più bella delle VIP”, attirando messaggio di odio contro i personaggi famosi e commenti lussuriosi dei vari “arrapati da tastiera”.

In questo caso si salta la parte dell’eccitazione sessuale e si passa direttamente ad esibire il “presunto volto sfatto delle VIP” per raggranellare i commenti di chi tuona contro “i personaggi famosi tutti rifatti”.

Il post raduna infatti in poco tempo dalla sua pubblicazione i commenti di chi si dichiara pronto a tuonare contro le “VIP tirate e gommate male” e chi bacchetta una presunta perdita di dignità.

Sarebbe bastato per evitare di cadere in un errore così grossolano notare che la presunta “Simona Ventura” ha un occhio deforme e l’altro fortemente strabico.

Altrimenti passare il tutto a SightEngine per confermare che l’immagine è stata creata con Stable Diffusion, descritto sul suo portale come “un modello di diffusione latente da testo a immagine in grado di generare immagini fotorealistiche dato qualsiasi input di testo, [che] coltiva la libertà autonoma per produrre immagini incredibili, e dà potere a miliardi di persone per creare arte sorprendente in pochi secondi”.

Si tratta quindi di un post della categoria “Slop”, contenuti a basso costo e minimo impegno buttati in pasto al pubblico per ottenere reazioni di vario tipo.

