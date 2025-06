La bandiera Europea raffigura le dodici tribù di Israele e la Madonna? L’errore dura da anni

“La bandiera Europea raffigura le dodici tribù di Israele e la Madonna”: questo un post apparso oggi su X che contiene un errore fattuale. Errore fattuale perché, per sua concezione la bandiera europea non poteva, non può e non potrà avere simboli confessionali.

Semplicemente perché sin dalle origini l’Europa è aperta anche a stati non cattolici e non confessionali, come la Turchia che sin dalle origini è sempre stata di fede Islamica.

La bandiera Europea raffigura le dodici tribù di Israele e la Madonna?

Il 25 ottobre del 1955 l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, considerate opinioni e riserve espresse, decise per un simbolo di unità così composto

«Sullo sfondo blu del cielo del Mondo occidentale, le stelle rappresentano i popoli dell’Europa in un cerchio, simbolo di unità… proprio come i dodici segni dello zodiaco rappresentano l’intero universo, le dodici stelle d’oro rappresentano tutti i popoli d’Europa – compresi quelli che non possono ancora partecipare alla costruzione dell’Europa nell’unità e nella pace.»

Si pervenne a tale discussione in cinque anni: la proposta del Conte Kalergi, croce rossa su drappo blu, fu scartata proprio per i motivi riportati nel post X: la croce sarebbe stata un simbolo confessionale.

Diversi simboli presentavano lo sfondo blu, legato alla volta celeste: fu proposta anche una bandiera con una singola stella, che però si sarebbe confusa con la simile bandiera del Congo.

Una stella era poca, il riferimento agli stati membri sarebbe stato reso obsoleto in caso di cambiamento, e il numero 13 era ancora legato alla superstizione: si decise quindi per il numero zodiacale 12, altro richiamo alla volta celeste.

Dodici sono i segni zodiacali tradizionalmente riconosciuti, ed essi insistono sulla volta celeste.

Da dove deriva l’errore?

Il disegnatore Arsène Heitz, autore dei diversi bozzetti della bandiera (tra cui la “simil bandiera del Congo” e altre varianti diffomi per numero di stelle), dichiarerà che fonte dell’ispirazione della bandiera a dodici stelle era un brano dell’Apocalisse di Giovanni, laddove si dice

“Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”

A sua volta la donna dell’Apocalisse non ha mai avuto una interpretazione certa, ma viene convenzionalmente reinterpretata come la Vergine Maria che genera il Cristo che sconfiggerà il Maligno nella Seconda Venuta.

Abbiamo quindi una interpretazione incerta di una interpretazione incerta.

Anche così di questa teoria non vi è traccia alcuna nei documenti originali degli anni cinquanta e nella raccomandazione dell’Assemblea parlamentare approvata il 25 ottobre 1955 e nella risoluzione approvata dal Consiglio dei ministri

Ad oggi: il significato accertato è quello per cui “Le 12 stelle in cerchio simboleggiano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d’Europa.”

