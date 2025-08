Secondo il membro del Consiglio Rappresentativo del Popolo dell’Indonesia (equivalente della nostra Camera dei Deputati) Sufmi Dasco Ahmad, la bandiera della ciurma di Cappello di Paglia minaccia l’Indonesia.

Parliamo della bandiera apparsa nel manga, anime e serie Netflix One Piece, dove Monkey D. Luffy, “ragazzo diventato di gomma dopo aver mangiato il frutto Gum Gum” (citazione della sigla Italiana), parte coi suoi amici alla volta di un tesoro chiamato One Piece, che contiene “Fama, ricchezza, potere e tutto quello che il mondo ha da offrire” per poter diventare il Re dei Pirati, l’uomo più libero al mondo.

Come tutti i pirati storici, egli ha un suo Jolly Roger, uno stravagante e buffo teschio che indossa il suo amato cappello di paglia, da cui la ciurma deve il nome.

Monkey D. Luffy combatte un oppressivo Governo Mondiale che regna sulle macerie di un mondo composto da minuscole isole, tipo Waterworld di Mel Gibson (ma fatto meglio), scontrandosi ogni giorno contro i Nobili Mondiali, imbelli e brutali schiavisti e la Marina, il loro braccio armato, soldati fedeli ed obbedienti al malvagio Governo.

La bandiera della ciurma di Cappello di Paglia minaccia l’Indonesia (e va pure in Palestina): parola di conservatori

Se chiedi al Partito del Movimento della Grande Indonesia, partito conservatore, nazionalista e populista, ovviamente il malvagio “Governo Mondiale” sono loro, o meglio il rappresentante del partito attualmente al governo ha dichiarato che la Ciurma di Cappello di Paglia è “una minaccia alla sua nazione creata per dividerla”.

Non così i partiti di centrosinistra, convinti che esibire la bandiera di Monkey D. Luffy sia semplicemente una “libera espressione di dissenso democratico”, mentre Budi Gunawan, Ministro centrista coordinatore per gli affari politici, legali e di sicurezza dell’Indonesia, teme che tali manifestazioni diminuiscano la dignità della nazione.

La Ciurma di Cappello di Paglia è però apparsa anche in Palestina e ovunque vi sia fame di libertà: e non è un caso se negli ultimi archi narrativi si sia rivelato che in realtà il Frutto Gum Gum è il marchio di una mitologica divinità del mondo di One Piece, Nika il Liberatore degli schiavi, colui che non prende nessuno sul serio ma vaga per il mondo consolando gli afflitti e dando la libertà a chi l’ha persa.

E proprio Monkey D. Luffy nella sua serie animata è una sorta di buffo e improbabile eroe che ha in odio e ribrezzo il Governo Mondiale e sogna l’assoluta e incontaminata libertà, così tanto da aver attirato l’odio del Governo Mondiale ordinando al suo fedele cecchino di dare fuoco alle insegne dello stesso dopo aver ricevuto la richiesta di consegnare uno dei suoi compagni alla giustizia per poter riprendere il suo viaggio.

E sarebbe forse, orgoglioso, di essere accusato di buffoneria da chi vorrebbe vietarne la bandiera.

