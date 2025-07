Ci segnlano i nostri contatti la storia della 500 volante, uno spaccato di un’epoca remota e di orgoglio italiano, ambientato “in Italia, tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70”

Il problema è che la vettura della foto non è una 500 ma ci somiglia: è la Steyr-Puch 500 di Steyr-Daimler-Puch.

La 500 volante che non lo era: conosciamo la Steyr Puch

Nel 1954 l’Austria uscita dal dopoguerra si poneva il problema della ricostruzione, e Steyr-Daimler-Puch, sotto il marchio della sussidiaria Puch si poneva il problema di rientrare nel mondo dell’automotive dovendo ripartire da zero (le fabbriche nel periodo bellico erano state requisite dagli Alleati per uso del Royal Electrical and Mechanical Engineers, il Genio Militare dell’esercito britannico ripartendo da zero

Puch ottenne un accordo con FIAT per comprare le carrozzerie grezze delle FIAT Nuova 500, assemblandovi sopra una pannellatura diversa e un motore boxer bicilindrico da 493 cm³ nel 1957 (negli anni ’60 arrivarono le motorizzazioni 643 e 660).

Per comprendere la differenza, la FIAT Nuova 500 nacque con un longitudinale a due cilindri paralleli da 479 cm³ di cilindrata, con alternative come il boxer scartate per mantenere bassi i costi.

Modelli avanzati, come i 650 TR e 650 TR II nacquero direttamente come auto da rally, entrando in competizione diretta con le FIAT 500 Abarth, i veicoli elaboratid della Casa Italiana

Non si tratta dunque di una “500 volante” ma di una sua stretta parente: vieppiù che come parte degli accordi che diedero origine alla Steyr Puch 500, essa non poteva essere venduta in Italia di “primo mercato” proprio per evitare di fare concorrenza alla vettura madre.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.