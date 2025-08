Jackie Chan che cancella Jaden Smith è un video creato con AI

Ci segnalano i nostri contatti un video Tik Tok con Jackie Chan che cancella Jaden Smith, dove per “cancellare” si intende il fenomeno per cui un personaggio famoso o il popolo della rete, si attiva per boicottare ed ostracizzare un personaggio definito negativo “cancellandolo socialmente”

Ovvero, in questo caso, attivandosi perché perda ogni prospettiva di lavoro.

Jackie Chan che cancella Jaden Smith

Secondo la narrazione il celebre attore cinese avrebbe deciso che Jayden Smith “si è comportato in modo arrogante, veste strano e non sa recitare” e quindi avrebbe usato tutto il suo potere e influenza per escluderlo dai seguiti di Karate Kid attivamente danneggiando le sue prospettive di carriera future e distruggendo personalmente la sua carriera di attore, aggiungendo tra le numerose “colpe” il “Fallimento del film After Earth”

Il Jackie Chan insolitamente rancoroso, livoroso e incline a dichiarare di poter distruggere carriere a suo piacimento è ottenuto montando spezzoni video ad una riproduzione della sua voce le cui cadenze sono vistosamente meccaniche.

Alcune varianti del video, censite da chi ne ha fatto fact checking, mostrano un Jackie Chan visibilmente deforme e con labbra di un colore acceso.

Inoltre, c’è da chiedersi perché un insolitamente violento Jackie Chan decida di distruggere una carriera basandosi su un film del 2013 e motivi risibili.

Sappiamo che Jaden Smith è oggetto di una campagna di odio da parte di alcuni ambienti, e lo sappiamo per l’assurda bufala che lo vede aver proposto Spider-Them lo Spider-Man Omosessuale.

L’unica possibile spiegazione è l’ennesimo trolling nato per “rigirare il woke contro se stesso”, ovvero cercare di punire chi viene percepito come una personalità progressista colpendolo coi mezzi che vengono attribuiti alla “sua fazione”.

In questo caso la Cancel Culture.

