Ilaria Capua non ha mai detto che se curi il diabete con le pillole sei un idiota

Ci segnalano i nostri contatti un video secondo cui Ilaria Capua avrebbe dichiarato in un’intervista a La7 che se curi il diabete con le pillole sei un idiota. Le interviste di Ilaria Capua sull’emittente però sono tutte archiviate sul portale del sito e in nessuna di esse compaiono tali parole.

Il video mostrato online è un evidente caso di deepfake, un video composto dall’intelligenza artificiale che rimonta spezzoni di interviste con una traccia audio artificiale e modifica il labiale, come nel caso del video di Ezio Greggio che vende Bitcoin.

Il video, a parte qualche sporadica sbavatura sulle labbra ritoccate con AI è perfetto, del resto come abbiamo visto è tratto da spezzoni di La7: il fatto che le labbra dei personaggi si muovano in modo meccanico e con qualche distorsione è un indizio.

L’audio si presenta metallico, con qualche incertezza negli accenti: l’analisi di Resemble.ai dimostra che si tratta di un audio ricreato artificialmente.

Il video è quindi una creazione con AI per illudere che la dottoressa Ilaria Capua proponga cure alternative per il diabete: cosa che non fa.

