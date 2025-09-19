Il video di Trump che mangia spaghetti mentre parla Re Carlo III è creato con AI: ed è uno degli ormai svariati casi in cui contenuti creati con l’intelligenza artificiale arrivano nel dibattito.

E lo fanno con una “nuova” strategia: per evitare controlli sulle immagini e sulle “firme” apposte da alcuni sistemi di generazione, il contenuto viene volutamente ripubblicato ad una qualità infima o addirittura come in questo caso ripreso da un monitor a simulare una trasmissione TV mai avvenuta.

Il video di Trump che mangia spaghetti mentre parla Re Carlo III è creato con AI

Il video, assistito dalla didascalia “a che serve memare” (con riferimento al concetto di meme, “battuta virale” creata per circolare in Rete) mostrerebbe il Tycoon che si serve di spaghetti insolitamente lunghi e spessi mentre Re Carlo lo osserva, prelevato da un account X in lingua inglese.

In realtà, come si può vedere dal video dell’evento accaduto il 17 settembre, questa scena non è mai accaduta. Nonostante l’uso del c.d. analog loophole, ovvero la conversione doppia di un prodotto digitale in analogico e poi nuovamente in digitale per cancellarne alcune caratteristiche identificative, è possibile vedere nel video una serie di distorsioni come colori innaturali, spaghetti di forme strane e la bocca e le mani di Trump che si deformano durante l’ingestione.

L’analog loophole in questo caso è stato ottenuto proiettando la creazione digitale su un monitor dal quale è stata poi ripresa per essere nuovamente digitalizzata e pubblicata sui social.

Per completare l’analisi, ricordiamo che il menù non precedeva spaghetti, bensì panna cotta con frollini salati al parmigiano, un’insalata di uova di quaglia, ballotine (un piatto simile alla galantina) di pollo avvolta da zucchine con salsetta salata al timop e gelato alla vaniglia con nucleo al lampone.

Nessuno di questi piatti contiene spaghetti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

