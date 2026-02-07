Amos Mosaner è un campione. È il portabandiera del Curling Italiano a Milano-Cortina 2026. Il campione del 2022, ma anche un essere umano, e come tale incline a momenti di umanità e anche giocosa fragilità.

È nella natura delle cose: in un modo dove l’intelligenza artificiale sostituisce tante cose, non potrà sostituire l’impulso più umano.

Il video di Amos Mosaner che impreca è del 2021

Siamo al Mondiale di Calgary del 2021, e Amos Mosaner “sboccia” male contro il Giappone (che viene citato nella radiocronaca esibita), colpendo la propria stessa stone, ovvero la “boccia” allontanandola, esibendosi in un momento di forte frustrazione.

Il momento fu ripreso per la sua umanità immediatamente dalla stampa per poi tornare virale ad ogni singola appparizione pubblica del campione, capitalizzando sia sulla simpatia del momento che sul fatto che il popolo della Rete ha poca memoria e può essere facilmente indotto a “Riviralizzare” un momento del 2021 coome se fosse accaduto nel 2022 (la prima “riapparizione” del video si deve alla vittoria del campione), e poi, nuovamente, nel 2026 a ridosso della sua prossima grande competizione.

Nella quale gli auguriamo il trionfo, in tutta la sua forza, bravura e anche profonda umanità.

