Ci segnalano i nostri contatti un video “react” con “un uomo che rimbalza nel vuoto”. Nel video una figura vestita di giallo salta su dei cavi sospesi in un precipizio e rimbalza mentre un “narratore” osserva il tutto con le solite espressioni facciali esagerate dei “video react”.

Video che, si ricorda, sono quel genere di video scaricati da Internet e ricaricati con un narratore il cui unico apporto è “commentare” la storia con reazioni esasperate.

E il video è un falso.

Il video dell’uomo che rimbalza nel vuoto è editing vecchio stile

Non AI, ma neppure video reale: un semplice editing video come si faceva a colpi di taglia, incolla, riavvolgi e green screen: una diversa iterazione del video presenta il marchio di InShot, piattaforma per montare ed editare video con vari sistemi tra cui AI, cambio degli sfondi e montaggi.

Come è evidentemente avvenuto in questo caso.

