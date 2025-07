Il video dell’immigrato che sputa sulla frutta

I nostri lettori ci segnalano un video in cui un uomo – che i condivisori seriali tengono ad identificare come “immigrato” – sputa su un banco frutta, per poi essere raggiunto ed aggredito fisicamente da un secondo individuo – identificato come “il commesso” – che per il suo eroico operato si meriterebbe una medaglia.

Potete vedere il video originale qui.

Quello che all’apparenza potrebbe sembrare un video di cronaca come tanti, si rivela in realtà essere un Rage-Bait, giacché tramite una semplice ricerca inversa per immagini è possibile verificare che si tratti di un video risalente almeno a 6 anni fa, non girato in Italia ma che ciclicamente viene ripubblicato su diverse piattaforme:

In alcuni casi, è disponibile anche la versione “i gentiluomini di una volta“, in cui l’uomo anzichè su un cumulo di arance avrebbe sputato addosso ad una donna, incappando nelle stesse conseguenze ormai arcinote.

In conclusione

Il video è stato ripubblicato senza contesto e al solo scopo di indignare e generare condivisioni e commenti, non ci sono prove riguardo quando o cosa sia realmente avvenuto, e nemmeno su chi siano i protagonisti della scena – e, di conseguenza, quali siano le loro “origini”.

