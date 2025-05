Ci segnalano i nostri contatti un video con l’Air Force One con scritto Qatar’s b*tch, ovvero “Pu**ane**a del Qatar”, con evidente accento di derisione.

Il riferimento all’ultima controversia (tra le tante) riguardante il Tycoon Donald Trump, attuale Presidente USA, che ha giustificato il dono di un aereo Boeing 747 da parte del Qatar, da usarsi come nuovo Aereo Presidenziale, dicharando che siccome tecnicamente esso è un dono per il Ministero della Difesa e non personale per lui, non ci dovrebbe essere alcun problema a usarlo come Air Force One “finché non saranno pronti i nostri nuovi aerei, tutt’ora in ritardo”.

Giustificazione vista dal pubblico come un segno di debolezza e acquiescenza rispetto a chiunque “rechi qualcosa in dono”. Tanto da creare un esempio di satira,

Il video dell’Air Force One con scritto Qatar’s b*tch è satira

Ovviamente le immagini sono ritoccate a scopo satirico, partendo dall’ormai celebre video datato sei anni fa, durante il primo mandato presidenziale, in cui Trump fu avvistato in Minnesota con un pezzetto di carta igienica attaccato alla suola della scarpa.

Altrettanto ovviamente, non c’erano scritte derisive sull’aereo.

