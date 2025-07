Ci segnalano i nostri contatti un video con una balena gigantesca e una scritta in malese in cima. La balena è enorme, più grande della nave cargo a cui si accosta e la scritta in malese si traduce con “È davvero molto grande”.

Il video è, ovviamente, una creazione dell’intelligenza artificiale.

Il video della balena gigantesca è una creazione con AI

Il video compare infatti in una galleria del portale AI UNIVERSE, raccolta di brevi video creati dall’intelligenza artificiale, con la scritta in indonesiano “È un pesce davvero molto grande”.

Semplicemente un video creato con AI è stato ricaricato (specchiato per essere meno riconoscibile da altri strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale) e ricaricato.

