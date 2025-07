Ci segnalano i nostri contatti un video con un gabbiano che sfonda un parabrezza per rubare delle patatine. Il forzutissimo animale è, ovviamente, una creazione con AI.

Si tratta di freebooting: un video chiaramente segnalato come AI ricaricato come “video virale” per ottenere qualche like.

Il video del gabbiano che sfonda un parabrezza è creato con AI

Il video originale è stato pubblicato dall’account Veoguy su TikTok: come suggerisce il nome, si tratta di un Content Creator che usa Veo, il sistema di generazione immagini di Google, per dare corpo alle sue creazioni.

Lo stesso video è segnalato espressamente come “prodotto dell’AI” sia da TikTok che dal suo creatore, su un canale chiamato “situazioni random create con IA”, con scene assurde, oniriche e disturbanti come una bella ragazza che vomita quantità incredibili di gelato, un’altra bella ragazza che mangia un gattino dopo averlo tramutato magicamente in cioccolata e una capretta dal sorriso inquietante che disturba una ripresa.

Si tratta di AI Slop: contenuti a basso impegno creati con AI che però ottengono grande viralità.

