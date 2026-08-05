Il video dei “retroscena shock sui migranti di Ceuta” non contiene migranti di Ceuta

Ci segnalano i nostri contatti un video di “retroscena shock sui migranti di Ceuta” che mostra un gran numero di persone muoversi tra i monti mentre una didascalia collega il fenomeno migratorio a Israele.

Il dibattito sui fenomeni migratori e la loro importanza geopolitica è ampio e vasto e degno di attenzione, proprio per questo bisognerebbe evitare errori, semplificazioni e viralità: il video contiene pellegrini turchi che si recano nei luoghi dove secondo il mito ha approdato l’Arca di Noé.

Il video dei “retroscena shock sui migranti di Ceuta” non contiene migranti di Ceuta

Il video originale è stato pubblicato il mese scorso da Bedri Caner, giornalista turco, che semplicemente voleva fare un reportage sui pellegrini che si recano nei luoghi sacri descritti dalla Bibbia.

In questo caso il Monte Giudi, che secondo la Religione Islamica e le prime comunità cristiane fu il mitico luogo di approdo dell’Arca di Noé al termine del Diluvio Universale: in seguito la critica Cristiana successiva e parte della comunità archeologica decise invece che il luogo mitico si trovasse sul Monte Ararat, lasciando però un gran numero di pellegrini e fedeli a credere che il luogo di pellegrinaggio destinato sia invece il Monte Giudi.

In ogni caso è evidente che il Monte Giudi non si trovi a Ceuta ma nella Provincia di Sirnak in Turchia.