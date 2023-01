Il vero Popeye? No, questa non è la foto dell’uomo che ha ispirato il personaggio di Braccio Di Ferro

Tanti di noi si sono imbattuti in post in cui viene mostrata la foto del “vero Popeye”, ovvero l’uomo che avrebbe ispirato il personaggio di Braccio di Ferro nato dalla penna del fumettista EC Segar. La somiglianza è certamente impressionante, e l’immagine lascia spazio a pochi dubbi.

I post di questo genere sono tornati alla ribalta il 17 gennaio, giorno in cui ricorre la prima comparsa del personaggio nella striscia a fumetti Thimble Theatre nel 1929. I nostri lettori, tuttavia, al comparire dell’ennesimo post in cui viene mostrata la foto del “vero Popeye” ci hanno chiesto verifica.

Il vero Popeye?

Chi condivide il post mostra l’immagine in bianco e nero del presunto “vero Popeye” accanto alla sua versione cartoon, con questa didascalia:

Forse non tutti sanno che Popeye è esistito veramente.

Frank ‘Rocky’ Fiegel, ispirò il personaggio di Popeye. Era un marinaio polacco, emigrato in Illinois negli Stati Uniti, che era sempre coinvolto in combattimenti e scorribande.

Frank era anche noto per la sua forza fuori dal comune. Batteva avversari molto più grandi di lui al punto che a volte non si alzavano da terra quando li colpiva con un uppercut.

Viene anche ricordato per il suo buon cuore e affetto verso i bambini.

Il fumettista Elzie Crisler Segar era vicino a Frank e ha creato il personaggio Popeye nel 1929 per un fumetto comico del New York Journal ispirandosi al suo amico.

Cosa c’è di vero in questa storia? Frank “Rocky” Fiegel è esistito veramente, ma l’uomo che vediamo nella foto non è lui.

Come ricostruiscono i colleghi di Snopes, nel libro di Fred Grandinetti Popeye: An Illustrated Cultural History si legge che Fiegel nacque il 27 gennaio 1868 e morì il 24 marzo 1947 a Chester, in Inghilterra. Ancora, Fiegel non era un marinaio bensì viveva di lavori saltuari ora come operaio e ora come barista.

La vera foto del vero Frank “Rocky” Fiegel, piuttosto, è comparsa in un raro scatto pubblicato sul Southern Illinoisian dell’8 aprile 1979, consultabile a questo indirizzo.

Chi è, dunque, l’uomo che compare nei post virali sui social?

L’uomo della foto

Come ricostruito da Snopes e confermato da Newsbreak, la foto che prendiamo in analisi non mostra l’uomo che ispirò il fumettista per creare il personaggio di Braccio di Ferro.

Un riscontro ufficiale, piuttosto, si trova sul sito dell’Imperial War Museum e riporta la didascalia: “A Leading Stoker nicknamed ‘Popeye’, with 21 years service”, con data settembre 1940. In quell’anno Frank “Rocky” Fiegel avrebbe avuto 72 anni, un’età visibilmente diversa dall’uomo di cui spesso viene mostrata la foto sui social, per quanto siano verosimili i post virali.

Conclusioni

Il “vero Popeye”, ovvero Frank “Rocky” Fiegel, è esistito veramente, ma non è l’uomo che viene mostrato nei post virali.

