Il reel virale del finto crash test con la Tesla in fiamme

Negli ultimi giorni sta circolando su facebook un reel che mostra una serie di spettacolari crash test, in cui un veicolo della polizia (statunitense?) schiaccia violentemente alcune auto contro un muro, culminando con una Tesla che prende fuoco dopo l’impatto. Le immagini stanno raccogliendo migliaia di condivisioni e commenti allarmati, ma la realtà è ben diversa: si tratta di una simulazione generata all’interno del videogioco Rigs of Rods (spesso confuso con BeamNG.drive), un software noto per la sua capacità di riprodurre dinamiche realistiche di collisione.

L’inganno è sottile ma efficace. L’aspetto fotorealistico delle deformazioni e delle esplosioni ha effettivamente indotto molti utenti a credere che si tratti di test reali, ma alcuni dettagli tradiscono la natura sintetica del video: la fisica delle collisioni è enfatizzata rispetto a un vero crash test, le lamiere si accartocciano in modo eccessivo e persino le esplosioni presentano un comportamento più scenografico che realistico. Non è la prima volta che video generati da software di simulazione vengono diffusi senza alcun contesto, alimentando allarmismi ingiustificati. La scena del camion che spinge le auto contro il muro, ad esempio, è altamente improbabile nei veri test di sicurezza automobilistica, che seguono protocolli rigorosi e riproducono condizioni d’urto molto diverse. Inoltre, l’immagine della Tesla in fiamme sfrutta il pregiudizio diffuso sui presunti rischi d’incendio dei veicoli elettrici, contribuendo a rafforzare false convinzioni. Va poi sottolineato che la pagina che ha originariamente diffuso il video è solita condividere contenuti simili, con altre simulazioni automobilistiche tratte da videogames, come si può notare da questo screen.

In conclusione, il video virale non mostra un vero crash test, ma una simulazione videoludica.

