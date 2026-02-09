Il pubblico che canta Bella Ciao alle Olimpiadi proviene da una pagina di satira
Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok dove viene mostrato il pubblico che canta Bella Ciao alle Olimpiadi. Ogni video TikTok, anche ricaricato, contiene sovraimpressa l’indicazione dell’autore originale.
E sarebbbe bene leggerla perché contiene preziose indicazioni, come in questo caso, per capire si tratta di una bufala.
Il pubblico che canta Bella Ciao alle Olimpiadi proviene da una pagina di satira
Il video proviene da un canale chiamato “Cal Kestis”, intitolato al protagonista di una serie di videogames ispirati al franchise di Star Wars.
L’intitolazione non è casuale: i contenuti del canale vengono descritti come Star Wars / Fake News / Politica.
Come in questo caso, dove basta riscontrare una qualsiasi delle notizie sull’apertura dei giochi olimpici per capire che Bella Ciao è stato sovrimpresso sull’apertura, forse con riferimento alle mille polemiche che hanno accompagnato i giochi sin dalle origini.
