Il presunto video del miracolo è un caso di pseudoartrosi (e frode)

Ci segnalano i nostri contatti un presunto video del miracolo: una donna con un braccio visibilmente deforme che, dopo essere stata aspersa da un predicatore da acqua (si ritiene) benedetta presa da una bottiglietta di plastica da supermarket improvvisamente “migliora” nella sua condizione.

Si tratta di una truffa di cinque anni fa trasformata in un video fake del genere “react”.

Dicesi genere “react”quel video dalla massima resa con minima spesa in cui un video scioccante viene “riappropriato” da un content creator che si ritrare mentre si produce in una serie di reazioni emotive (le “react” appunto) esprimendo shock, sorpresa, contentezza ed altre emozioni commentando l’evento.

Evento che, ricordiamo, è tutt’altro che un miracolo.

Il presunto video del miracolo è un caso di pseudoartrosi

Dicesi pseudoartrosi la complicazione tipica di una frattura incorrettamente ricomposta che assume l’aspetto deforme di una “articolazione” addizionale, o comporta evidenti deformità nell’arto.

In questo caso la donna ritratta nel video è B.O., donna di 44 anni (nel 2020) nigeriana arrestata per truffa con la complicità di diversi predicatori locali.

La donna, vedova, ha riferito alle autorità di essere stata una casalinga priva di reddito fino alla morte del marito, per poi, trovatasi in ristrettezze economiche, decidere di lavorare come cuoca e cameriera per vitto, alloggio e mance in varie bancarelle di alimentari.

Avrebbe poi deciso di mettersi in proprio, rimanendo però gravemente menomata in un incidente stradale. Nel 2018 sarebbe stata contattata quindi da una sorta di “impresaria”, anche essa Nigeriana di fede islamica come B.O., che avrebbe dichiarato di essere in contatto con predicatori cristiani (“Per me è solo lavoro”, le avrebbe detto) a cui forniva invalidi con patologie inusuali, di impatto emotivo ed adatte a simulare finte guarigioni.

B.O. avrebbe accettato: il suo modus operandi prevedeva, come nei video virali che hanno iniziato ad apparire dall’anno dopo, presentarsi dinanzi a predicatori indicati dall'”impresaria” dichiarando di essere una pia donna di fede cristiana delusa dalla medicina ufficiale e che i medici avevano rifiutato di sanare, esasperando ulteriormente la sua invalidità.

Il predicatore di turno, come evidenziato nel video, invocava più volte l’avvento divino e tragicomicamente aspergeva la donna di acqua presa da bottiglie di plastica millantando che si trattasse di acqua benedetta per invocare la grazia divina. B.O. a questo punto cominciava a muovere di nuovo l’arto rilassando la pseudoartrosi dichiarando di percepire l’afflato Divino che la stava risanando.

La donna poi veniva portata via per riapparire da diversi predicatori in altre zone della Nigeria ripetendo il suo numero per un diverso uditorio.

Verrà arrestata l’anno dopo, smascherata assieme ai suoi complici, ma il video continua a girare.

