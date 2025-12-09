Ci segnalano i nostri contatti un post X che dovrebbe descrivere la morte di Saverio Tommasi, il noto giornalista, per suicidio. Non è ironico, è coerente il fatto che nelle ore in cui Elon Musk muove mari e monti per ribellarsi ad una sanzione irrogata contro l’inefficiente sistema delle “spunte blu”, che sappiamo da lungo tempo non essere più garanzia di autenticità e veridicità ma mezzo con cui anche i troll possono comprare legittimità per pochi euro, una bufala sia segnalata come proveniente proprio da X.

Perché di questo si tratta: dell’ennesimo post bufala “certificato ma non troppo”.

Il post X sulla morte di Saverio Tommasi

Secondo il post X Saverio Tommasi si sarebbe “gettato nel vuoto” a causa della presunta sconfitta della Palestina alla presenza della “Polizia Israeliana”.

Ovviamente, essendo Saverio Tommasi vivo e attivo in queste ore sui social, non può essere morto due mesi fa. Il riferimento è ai fatti relativi alla Sumud Flotilla, quando proprio due mesi fa Tommasi e altri personaggi dell’attivismo come Greta Thunberg furono detenuti nelle prigioni Israeliane lamentando un trattamento rude e denigratorio.

Il post troll che ne annuncia la dipartita fa capo ad un account (ora disabilitato) sedicente rappresentante di “ultima mezz’ora”, parodia di “Ultimora.net”, autodescrittosi come un account che “sperga” contro il “fascismo dei rossi”, rifacendosi al gergo dei c.d. Mattonisti, troll di estrema destra che, in quanto tali, hanno un feroce odio verso personalità del campo opposto come il non-defunto Tommasi, rincarando la dose ed esprimendo il malcelato augurio che il trattamento patito sfociasse nel suicidio dei coinvolti.

Sostanzialmente, se qualcuno avesse dei dubbi residui sul perché X andava sanzionato, questa segnalazione dovrebbe bastare a chiuderli.

