Ci segnalano i nostri messaggi un post di Abatantuono schifato per le false accuse ai novax. Ovviamente, come vedremo è un falso palese diffuso in ambienti novax.

Date le tempistiche, il falso come vedremo è evidentemente successivo al 15 maggio 2025, dimostra che i novax presentano una vena rancorosa e livorosa.

La fase pandemica emergenziale è superata ma i novax, come il leggendario “giapponese disperso nella giungla”, continuano a combattere una guerra ibrida di fake news e attacchi personali che oramai esiste solo per loro, e riescono a farsi smentire anche così.

Il post di Abatantuono schifato per le false accuse ai novax è un falso (dei novax)

Il riferimento è ad una dichiarazione del 2021, quando il noto attore dichiarò di “Cambiare canale ogni volta che sentiva parlare un contestatore (del vaccino)” in quanto essi erano a suo dire evidentemente “privi di idee”.

Letteralmente quattro anni dopo i novax continuano a covare esplosivo rancore per una frase letteralmente proferita in un’altra era.

E lo fanno così tanto da ritoccare con un Photoshop tra i più goffi mai visti: è possibile vedere come le “scuse” del celebre attore siano scritte con un carattere posticcio e malamente applicato.

Basato (e questo consente di datare la creazione) su una intervista del 15 maggio in cui racconta la sua carriera e di come grazie a Pupi Avati essa abbia avuto una svolta e un rilancio che gli hanno consentito di superare le sue origini di comico caratterista non ancora avvezzo a progettare il futuro per diventare un attore a tutto tondo adatto allo star system.

