Il post della Portavoce della Casa Bianca che dichiara che il Donald Trump nelle mail di Epstein era un omonimo era satira

Ci segnalano un post secondo cui la Portavoce della Casa Bianca che dichiara che il Donald Trump nelle mail di Epstein era un omonimo: si tratta, ovviamente, di satira.

Prodotto del giornale satirico Newsthump, praticamente uno dei vari siti “alla Lercio” che creano satira partendo da eventi reali.

Nella realtà dei fatti Karoline Leavitt, la Portavoce della Casa Bianca, è stata aspramente criticata per aver dichiarato che sì, Trump era citato nella corrispondenza di Epstein, ma in quanto all’apice della fama e prima che le sue attività e lo scandalo pedofilia esplodessero era tra i frequentatori di Mar-a-lago ma dopo che Trump è venuto a conoscenza di tutto ha provveduto ad allontanarlo e interrompere ogni rapporto, spingendosi ad accusare i Dem di poca trasparenza e di accuse infondate.

La critica, nell’occhio della satira di NewsThump diventa un assurdo messaggio in cui la Leavitt invece dichiara che “ovviamente” il Trump di cui parlavano le email era un omonimo, oppure qualcuno che “aveva cambiato legalmente il suo nome per avere il famoso nome di Trump” e che i riferimenti a Mar-a-lago e Ghislaine erano parole spagnole e francesi per descrivere mari, fiumi e pane.

Non è un caso che NewsThump si descriva come

Satira che prende esempio dallo scandalo del giorno, ma sempre satira.

