Il (non) mistero della corsia pedonale sul marciapiede a Milano

Ci segnalano i nostri contatti l’assolutamente non mistero della corsia pedonale sul marciapiede a Milano. Una serie di commenti che si lanciano nella solita italica caccia allo “spreco” che vede ogni cittadino dotato di connessione Internet diventare una sorta di “Capitan Ventosa” fai da te, e gente a caso che sfoga rancori sopiti parlando di “corsie per Green Pass” e “corsie per i Maranza”.

In realtà si tratta semplicemente di parte della segnaletica, in questo caso orizzontale, per la vicina scuola elementare.

La corsia è un passaggio preferenziale per i bambini della scuola, unita alla consueta tradizionale segnlatica verticale, ovvero un bel cartello triangolare che invita all’attenzione.

Come si evince dalle immagini di Google Maps, la corsia striscia intorno ad una scuola elementare, con tanto di cartellonistica. Anche oggi quindi i Capitan Ventosa da tastiera salveranno l’Italia dagli sprechi, dal Green Pass e dai Maranza domani.

Lo scopo è evidente: evidenziare un percorso usato dai bambini in modo agevole.

