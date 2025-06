Il (non) giallo della bici con la ruota che si muove da sola

Basta pochissimo su Internet per scannarsi, come un video di pochi minuti di una bici con la ruota che si muove da sola. Una bici da corsa poggiata per terra, sostituita al volo, con la ruota posteriore che continua a girare.

Portando persone che non hanno mai preso una bicicletta in mano a sentenziare che il ciclismo è marcio, è falso e ci sono motori invisibili dappertutto.

In realtà paragonare una bici da corsa ad una “campagnola” è un po’ come pretendere di vedere truffe immaginarie nel mondo della Formula 1 cercando di paragonare il funzionamento di una vettura da corsa con quello della Citroen Ami del proprio vicino di casa.

Si tratta di oggetti profondamente diversi e con soluzioni tecniche difformi.

Laddove una bicicletta da due-trecento euro da Decathlon avrà le ruote montate su cuscinetti a sfera, non dissimili da quelli che ad esempio fanno muovere i cassettini portatastiera di alcuen scrivanie, con le bici da corsa parliamo di cuscinetti ceramici ad attrito ridotto dal costo superiore a quello della bici media.

Una bici da corsa è tale perché scarica tutta l’energia della pedalata direttamente sulle gomme, e dalle gomme sull’asfalto, riducendo l’attrito nel maggior modo possibile.

Proviamo a capirci: immaginate di spingere con forza un oggetto sul pavimento di casa, e poi rifatelo dopo aver cosparso un abbondante strato di olio o altra sostanza lubrificante sul tappeto.

Nel primo caso l’oggetto di fermerà quasi subito, nel secondo probabilmente sbatterà con forza sul muro.

