Ci segnalano i nostri contatti un post X contentente una foto di Bergoglio con sei dita creata con l’AI. Secondo i commenti sarebbe una foto “ufficiale”, e quindi tutto “un fake”, dando credibilità alla falsa teoria che vuole Bergoglio morto, o comunque in condizioni assai più gravi di quelle riportate dai comunicati stampa, e l’intelligenza artificiale usata per coprire tale notizia.

Si tratta di una teoria assai infondata, e la foto non deriva dagli organi ufficiali del Policlinico Gemelli.

Il (non) complotto della foto di Bergoglio con sei dita

La foto in questione, assieme ad altre, viene da un giornalino studentesco online che, come si vede da immagini successive e dal tag sulle immagini, usa immagini generate con l’intelligenza artificiale ogni volta che gli studenti dell’Istituto Natta di Milano non possono permettersi foto di agenzia.

Se infatti una testata giornalistica può permettersi di acquisire foto, e noi di Bufale.net ci serviamo spesso di servizi come Canva, Wikipedia Commons (citato) e fotografia in-house per contenuti di intrattenimento, sarebbe improbabile assegnare ad un giornalino studentesco fondi per servirsi da Getty Images e simili.

Molti contenuti vengono quindi arricchiti da immagini contornate con AI, ovviamente strumenti gratuito (in questo caso secondo l’analisi del tool Sight Engine Stable Diffusion).

Il sottopancia non contiene l’autore della foto, ma il luogo dove si svolge la notizia.

Ovviamente, per le condizioni del Papa il luogo è il Policlicnico Gemelli, luogo dove è ricoverato con prognosi attualmente sciolta per gli esiti di una grave insufficienza respiratoria da polmonite, non ancora del tutto superata ma in un quadro di miglioramento.

