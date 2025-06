Il non caso della sindaca Salis su una Lamborghini al test drive della Lamborghini all’Argentario

Il non caso della sindaca Salis su una Lamborghini dimostra che, a volte, il “caso del giorno” è una costruzione mistificata e non si tratta di scandali ma disinformazione.

Ci segnalano una foto di un utente X che dichiara che “i politici di sinistra girano tra la gente“.

Ovviamente se un personaggio rinomato viene invitato a provare un prodotto, allo stesso o alla stessa verranno mostrati i prodotti di quella attività e non di altre.

Se poi aggiungiamo il necroposting, ovvero l’abitudine tipica dei social del ravanare tra i post più data alla ricerca di qualcosa di “compromettente” o “indignante”, il quadro della disinformazione è completo.

Tanto per completezza, un ultimo tassello: alla data del test drive, Silvia Salis non era sindaco ma un famoso personaggio sportivo.

Il non caso della sindaca Salis su una Lamborghini al test drive della Lamborghini all’Argentario

Il post da cui è estrapolata l’immagine è di Settembre 2022.

Era la vicepresidente Vicaria del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, importante federazione sportiva. Quindi personaggio di pregio nel mondo dello sport: la sua candidatura politica arriverà solo nel 2025.

Ovviamente, se in Toscana, all’Argentario, si decide di organizzare un test drive della Lamborghini, e se un personaggio del mondo dello sport va partecipare ad un test drive, iniziativa questa aperta a tutti, al test drive della Lamborghini ti mostreranno una Lamborghini e non una Citroen Ami.

Vieppiù che siamo a conoscenza a causa di un recentissimo fatto di cronaca (un sinistro auto che ha coinvolto l’attuale sindaca Salis) della vettura da lei condotta: una Mini di colore blu del modello attuale (non quindi l’originale anni ’60).

Ovviamente, al test drive Lamborghini del 2022 in Toscana non poteva andarci certo con la sua Mini pretendendo di usarla nel tracciato allestito da Lamborghini per le sue vetture.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.