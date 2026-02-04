Si sono diffuse indiscrezioni sul fatto che il nome Futuro Nazionale per il partito di Vannacci non fosse utilizzabile in quanto facente parte di un diverso marchio registrato.

In realtà la cosa non è così automatica, e nonostante essere stata riportata, ex pluris, dalla stampa (come ci è stato segnalato), assai probabilmente Vannacci potrà proseguire con l’uso del nome (affrontando comunque una controversia già aperta per dirimere dubbi sull’aspetto fisico del simbolo).

Il nome Futuro Nazionale per il partito di Vannacci è libero

La tutela di un simbolo di partito è generalmente associata all’articolo 14 del T.U. della legge elettorale: esso prevede sostanzialmente che

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l’uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore.

Il logo di Futuro Nazionale fa riferimento ad una vaga estetica vintage con caratteri senza grazie, colore blu e tricolore affine a formazioni come Fratelli di Italia e Nazione Futura, quest’ultima formazione politica che ha recriminato le somiglianze. Ma non è scopo di questa rubrica rubare lavoro a commissioni e tribunali, e lasceremo che la diffida di Nazione Futura faccia il suo corso accettando le decisioni degli organi competenti.

Si tratta di una forma di tutela affine a quella usata in marchi e loghi commerciali, laddove però in base alla Classificazione di Nizza possono coesistere marchi simili legati però a prodotti che si occupano in settori differenti

In linea generale quindi uno stesso nome può essere registrato da soggetti diversi, a patto che sia destinato a prodotti o servizi appartenenti a classi differenti e che non vi sia rischio di confusione tra i due marchi.

Infatti, se così non fosse, essendo “Futuro” una parola comunissima nel linguaggio Italiano, ed essendo il marchio in questione “La dicitura Futuro Nazionale” peraltro “In qualsiasi carattere e dimensione verbale” dichiarare che l’esistenza di quel marchio, ex se, blocca l’esistenza del logo “Futuro Nazionale” ma anche di tutte le “attività sportive e culturali” (categoria in cui il marchio 302010901869660 (TE2010C000093) depositato il 03/09/2010 e registrato il 25/02/2011 ricade) che contengano la parola “Futuro”.

Non è così automatico, e infatti la decisione sul concetto di confondibilità tra marchi è esclusiva della Giurisprudenza, non basta il solo ricorso acritico alla norma e neppure il pour parler giornalistico.

Tranne ovviamente se si parli di “Marchi Forti”: non potrò mai chiamare la mia panineria McDonald’s o Apple usando il logo della Mela Morsicata, ma se aprissi a Milano la panineria “Viva Giovanni” l’eventuale gestore del marchio di impresa “Viva Giovanni” carrozziere di Cosenza non potrebbbe eccepire la presenza di confusione merceologica o induzione in inganno del consumatore, dato che, ovviamente, le macchine non mangiano panini e gli umani non bevono lubrificante sintetico.

Ma vi è un elemento che abbiamo messo in conclusione anche se dovrebbe essere al principio di tutto in quanto dirimente: semplicemente in Italia un marchio d’impresa ha una durata legale di 10 anni e al momento non risultano richieste di rinnovo del marchio di Mercante.

Ad oggi e fino a riprova contraria il marchio di Mercante è scaduto e non rinnovato, la procedura di rinnovo non è stata effettuata dagli aventi diritto (gli eredi) e non si trova traccia di tali rinnovi.

Il marchio risulta quindi dunque scaduto.

Conclusione

Il nome Futuro Nazionale è libero: il marchio di Roberto Mercante risulta ad oggi non rinnovato ed ultradecennale e sarebbe stato opinabile un criterio di confondibilità.

Diversa è la questione su logotipo e segni grafici rispetto a Nazione Futura, movimento di idee nato nel 2017 che rivendica invece un’estetica di logo blu senza grazie, carattere bianco su sfondo blu con tricolore, ispirato alla stessa matrice di Futuro Nazionale ed ha già iniziato il procedimento legale al riguardo che varrà la pena tenere d’occhio.

