Il mistero della “DL al posto di blocco” è il tipico caso di “testata clickbait inventa uno scenario per il quale poi provvede a indignarsi e fomentare indignazione”, una variante del clickbait che suscita urgenza e curiosità assieme.

Un po’ come l’assurdo scenario, proveniente dallo stesso “circuito di notizie” del “trucco del pizzaiolo napoletano che non paga le multe“, riassunto nell’assurdo (o “pazzurdo”, crasi di pazzo e assurdo assieme) scenario di orde di Masanielli e Pizzaioli napoletani armati di gamelle piene di pummarola che aspergono le targhe di salsa rendendole illeggibili come in una commedia postmoderna.

Lo scenario in questo caso prevede gli agenti ai posti di blocco pronti a chiedere il “DL” e multare chi non conosce la risposta

Il mistero della “DL al posto di blocco”

Questa storiella del tutto inventata, a metà tra l’inganno della Cadrega del noto sketch comico e la commedia dell’assurdo stuoli di agenti fermano automobilisti inconsapevoli per chiedere loro “il DL”, millantando che da ora le autorità “potrebbero essere ancora più rigorose nell’applicare le normative” (frase volutamente aleatoria e priva di significato) e che in tutta Europa ora si chiede “Il DL”

Alzi la mano chiunque dinanzi ad un posto di blocco anziché la frase “Patente e libretto prego” si sia sentito dire “Esibisci il DL”. Nessuno.

Si tratta dei tipici scenari inventati, descritti con un magniloquente numero di parole, il cui scopo è suscitare viralità e ingannare l’algoritmo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

