Brutto è non capire la satira, e quando ci segnalano il maniaco di Piazza Garibaldi (il “rattuso” in vernacolo originale) ci tocca intervenire.

Lo scorbutico figuro incline alla mano morta è infatti il noto attore Vincent Schiavelli, noto per l’aria triste conferitagli dalla Sindrome di Marfan cui soffre, che dà agli afflitti un aspetto particolarmente asciutto e allampanato.

Il maniaco di Piazza Garibaldi viene da una scena di Ghost

Nella scena usata per questa beffa infatti Sam Wheat, interpretato da Patrick Swayze, incontra il Fantasma della Metro.

A sua volta Sam nel film è un fantasma, un uomo morto durante una rapina che cerca di restare come fantasma sulla Terra per vegliare sulla sua amata. Nei sui peregrinaggi Sam incontra il Fantasma della Metro, iracondo spettro con più esperienza di lui e in grado di interagire con la materia solida. Per questo Sam insegue il Fantasma della Metro ordinandogli di svelargli i suoi segreti, ottenendo così le abilità necessarie per salvare la donna amata.

Ovviamente, da un iracondo fantasma che infesta la metropolitana di New York ad un maniaco che infesta la stazione di Piazza Garibaldi il passo è breve e satirico.

