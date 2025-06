Ci segnalano i nostri contatti un video su Facebook di un leone che ruba carne al supermercato. Si tratta di un evidente prodotto dell’AI, creato a tavolino con CapCut, programma definito come “Editor AI per tutti”

Il video proviene dall’account TikTok “Ataque Feroz” (attacchi feroci), account che mostra solo creazioni con CapCut a base di animali feroci inseriti con l’AI in contesti urbani o comunque a contatto con esseri umani.

Il leone che ruba carne al supermercato è un prodotto dell’AI

Anche volendo omettere l’evidente dettaglio, nel video originale, della didascalia “etichettato del creator come contenuto generato con AI” e i loghi di CapCut, ci sono una serie di segnali che rendono evidente il falso.

In alcune inquadrature infatti l’animale feroce perde la coda, che sparisce in un glitch video mentre la sta muovendo. Allo stesso modo anche la sua criniera appare e scompare e la carne rubata si trasforma in un paio di prosciutti mal disegnati che sembrano usciti di peso da un cartone animato.

Tutto questo fa parte dei segnali tipici di un prodotto della IA, presenti anche nei diversi altri video dell’account “Ataques Feroz”.

