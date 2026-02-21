Il fotoromanzo social dei bambini che giocano con la balena è molto più inquietante di quanto sembri

Ci segnalano i nostri contatti una storia di “buoni sentimenti” con dei bambini che giocano con la balena. La narrativa, come vedremo un vero e proprio fotoromanzo social, vede dei bambini di un villaggio costiero di Nusa Tenggara Orientale, in Indonesia, giocare felici con una balena.

Molti di questi post chiedono un like per la storia di buoni sentimenti, un “fotoromanzo social” che però resta tale.

Dicesi “fotoromanzo social” infatti quel genere di storiella piena di buoni sentimenti, basata su foto deconstualizzate (come in questo caso) o immagini generate dall’AI il cui unico scopo è attrarre quel genere di commentatori che un tempo sarebbero cascati nelle pagine dell’Amen (pagine che chiedevano preghiere per inesistenti sofferenti o “buone vibrazioni” per gli utenti).

Il video non contiene bambini che giocano con una balena, ma bambini che camminano sul cadavere in putrefazione della stessa.

Si tratta di una balena spiaggiata e morta, che ha attratto l’attenzione dei bambini perché la sua carcassa putrida veniva fatta rotolare dalle correnti.

Età, ferite, malnutrizione e le conseguenze della pesca e dell’inquinamento umano possono portare alcuni esemplari già indeboliti ad essere incapaci di allontanarsi dalle correnti e dalle secche.

Una balena che in perfetta salute riuscirebbe a migrare passando da un’area costiera, potrebbe trovarsi come in questo caso intrappolata, incapace di allontanarsi da sola e condannata a morire oppure ad essere sottoposta ad eutanasia quando sia troppo malmessa per riprendere il mare.

In questo caso semplicemente la balena è stata già trovata morta.

Questo video è speculare ad una diversa fake news che abbiamo affrontato in cui invece un “pullo”, un uccellino troppo piccolo, debole e malato per essere autonomo, veniva mostrato essere divorato dalle formiche mentre il “fotoromanzo social” lo descriveva intento a praticare “anting”, ovvero a lasciarsi ripulire e lisciare la pelle dall’acido formico prodotto dalle formiche, diffondendo sulle bacheche di persone pronte a lodare “l’uccellino alla spa” l’immagine di un piccolo pennuto sofferente divorato vivo.

In questo caso abbiamo una balena morta e putrescente usata come trampolino e gioco spacciata per una balena giocosa.

