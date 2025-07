Il fatturato di Man of Steel vs Superman “aggiustato per l’inflazione” da miocuggino

Ci segnalano i nostri contatti una macro che conterrebbe il fatturato di Man of Steel vs Superman “aggiustato per l’inflazione” per millantare un presunto insuccesso della pellicola di Gunn.

Va premesso che in una fortunata scena del film, che non descriveremo troppo nel dettaglio per non spoilerare, viene rivelato che Lex Luthor possiede un esercito di scimmie geneticamente modificate in grado di vomitare insulti e bufale su Internet a tempo di record contro i suoi avversari: metafora perfetta dei nostalgici del passato DCU e della loro incontenibile rabbia.

E, come in questo caso delle bufale.

Secondo la macro infatti Man of Steel non avrebbe avuto un fatturato al lancio negli USA di $116 milioni, ma di 177 “calcolando l’inflazione”.

Volendo “calcolare l’inflazione” però arriveremmo a stento a a 160 milioni, omettendo una serie di fattori. In primo luogo i fan iracondi si sono dimenticati che l’inflazione è una stima non uguale per tutti e, curiosamente, hanno deciso di adeguare all’inflazione i ricavi ma non il budget.

Anche se volessimo misurare il successo di un film dal lancio, avremmo comunque una stampa concorde nel superare che Superman ha Superman ha superato al lancio Man of Steel (122 milioni contro 116 circa), raggiungendo la somma di $217 milioni considerano il mercato globale, con un trend in costante ascesa che prevede il traguardo dei 130 prossimo.

Si tratta dei soliti conti allamiocuggino, una rivalità da fandom degna di Jeffrey “Uomo Fumetto” Alberson, personaggio dei Simpsons che rappresenta il fan che si prende troppo sul serio: iracondo, solitario, verbalmente violento e rissoso, incline a trasformare la sua fede fumettistica in una continua faida che lo rende odioso agli occhi dell’intera comunità.

