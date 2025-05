Il falso mito dei dottori cinesi pagati solo se il paziente stava bene, dei medici greci pagati per paziente e del Rapporto Flexner che ha rovinato tutto

Ci segnalano i nostri contatti uno spezzone del film new age “Il Pianeta Verde”, parabola ecoambientalista, in cui un personaggio descrive il falso mito dei dottori cinesi pagati solo se il paziente stava bene e dei medici greci pagati per paziente.

Falso mito perché è, ovviamente, una falsa credenza nata in tempi antichi ma non troppo.

Il falso mito dei dottori cinesi pagati solo se il paziente stava bene e dei medici greci pagati per paziente

La prima menzione della falsa credenza risale al libro Bert Wilson, Wireless Operator di J. W. Duffield, traducibile con Bert Wilson l’operatore del Telegrafo senza fili, storia del filone avventuroso in cui il protagonista Bert viaggia il mondo per nave e un medico che incontra, descritto come persona “sapiente e cosmopolita”, gli descrive i costumi “alla rovescia” del popolo Cinese, tra cui

“They have another queer custom in China that bears right on the doctor’s profession,” he said, with a sly twinkle in his eye. “Here they employ a doctor by the year, but they only pay him as long as the employer keeps well. The minute he gets sick, the doctor’s salary ceases, and he has to work like sixty to get him well in a hurry, so that his pay may be resumed.”

“Well,” retorted the doctor, “I don’t know but they have the better of us there. It is certainly an incentive to get the patient well at once, instead of spinning out the case for the sake of a bigger fee. I know a lot of fashionable doctors whose income would go down amazingly if that system were introduced in America.

Traducibile con

“In Cina hanno un altro strambo costume che impatta proprio la professione dei medici”, disse con uno scintillio furbetto negli occhi “Lì assumono un dottore annualmente, ma lo pagano solo quando il cliente sta bene. Se si ammala, il salario del medico si interrompe e deve lavorare come sessanta uomini per farlo guarire subito ed essere pagato”

“Bene”, disse il medico “Io non lo so chi se la cava meglio tra noi. Di certo è un incentivo a far guarire il paziente alla svelta anziché tirarla n lungo per un maggior compenso. Conosco un sacco di medici alla moda che perderebbero la loro fonte di profitto immediatamente se introducessero un simile sistema in America”.

Quindi “l’antichità” in cui il curioso aneddoto erano gli anni ’20 del secolo XXmo, nei quali l’unica traccia che ciò accadesse era un romanzo volutamente fantasioso e bizzarro.

Nella vera antichità semplicemente non esisteva un concetto di medico. Secondo il Confucianesimo, tutti potevano imparare l’arte medica e praticarla, spesso anche in modo improvvisato.

I medici più ricchi e famosi erano quelli di particolare successo convocati alla Corte dell’Imperatore. Scenendo nella scala, c’erano gli shiyi, che si occupavano di alimentazione, gli jiyi che si occupavano di malattie, gli yangyi per le ulcere e gli shouyi per la medicina veterinaria.

La maggior parte dei medici erano poco più che piazzisti che si guadagnavano da vivere proprio offrendo i loro servizi ai malati e vendendo farmaci fatti da loro.

Spesso la prima linea erano sciamani e guaritori vaganti, nonché semplici familiari “che ne sapevano”.

Solitamente quindi il parente “saputello” era il primo ad essere contattato: a seconda delle possibilità economiche della famiglia, veniva convocato un medico viaggiante o una figura di reputazione più elevata, ovviamente pagato per la terapia e non “pagato finché il paziente (che non aveva mai visto prima) era in salute”

Diversi miti e leggende cinesi parlano infatti di di medici virtuosi pronti a rifutare i soldi dei poveri e bisognosi per accettarne solo da pazienti effettivamente in grado di saldare parcella.

L’esistenza di leggende di medici pronti a lavorare pro bono postula il lavoro a titolo oneroso come la norma.

E in Grecia?

In Grecia, allo stesso modo, c’erano persone in grado di praticare la medicina in molti strati sociali, dal libero allo schiavo, dal benestante al povero. Il libero e ricco spesso usava l’arte medica come mezzo per arrotondare il suo guadagno, altri si guadagnavano da vivere chiedendo soldi per le terapie e per l’apprendistato.

“Chiunque poteva diventare medico, ma aiutava ad avere clienti vantarsi di un buon apprendistato”: anche in questo caso, chi diventava famoso poteva ottenere soldi da aristocratici e tiranni, e gli altri si accontentavano.

In nessun caso abbiamo medici “pagati finché il paziente sta bene”: la cosa più simile è il medico a servizio di nobili e aristocratici, pagato per lavorare a tempo pieno alla corte.

E il rapporto Flexner?

Il testo proposto dichiara che questo antico (e inesistente) Eden sarebbe finito a causa del “Rapporto Flexner” voluto da Rockfeller per sostituire la medicina tradizionale (che come abbiamo visto non funzionava come è stato detto) con una medicina “Petroleum based”, qualsiasi cosa volesse dire.

Flexner propose invece di aumentare gli standard delle scuole di medicina novecentesche, introducendo partnerships e apprendistati con gli ospedali, ponendo le basi della medicina moderna.

Abraham Flexner va ammesso era un uomo del suo tempo: nei suoi studi restava un accanito sostenitore della segregazione razziale, come molti suoi coetanei purtroppo, proponendo forme di segregazione per cui medici di colore si occupassero di pazienti di colore e medici bianchi di pazienti bianchi, causando una corsa a fornire fondi a scuole prevalentemente bianche evitando quelle prevalentemente di colore.

Questo fu il problema principale del Rapporto Flexner, e non la “medicina petroleum based” e la “medicina antica” e altre false credenze.

Peraltro il Rapporto Flexner è del 1910, mentre il citato Bert Wilson è un libro del 1924: le date non tornerebbero anche ammettendo che il romanzo dicesse il vero e non fosse una esagerazione narrativa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.