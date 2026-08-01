Il drone Amazon che si butta dal molo è un prodotto dell’AI

Il drone Amazon che si butta dal molo è un prodotto dell’AI: il video che ci viene segnalato è parte del ricco filone di contenuti creati da content creator ed esperti di creazioni digitali come vetrina per la loro arte.

Vetrina che in molti casi porta a collaborazioni e corsi per la creazione di contenuti virali.

Il drone Amazon che si butta dal molo è un prodotto dell’AI

Partiamo dalle basi: non esistono droni per la consegna su ruote, ma sono stati sperimentati droni aerei negli USA ed in Europa (con la sospensione del progetto a tempo indeterminato in Italia).

La stessa didascalia che accompagna il video fa parte del filone ironico delle “creazioni da vetrina”, dove l’autore (che si autodefinisce artista e “creatore di magia”) gioca con la storia ipotizzando che il drone suicida ora sia felice ed abbia scoperto una nuova vita da sottomarino.

Per quanto la creazione sia perfetta, a tradirla è proprio la perfezione sin troppo algida: le AI hanno problemi a generare audio “sporco” ed esso resta sembra adirezionale e pulitissimo.

Quantomeno il “creatore di magia” si è premurato di firmare il contenuto come “creato con AI”.