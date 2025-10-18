Una nuova teoria del complotto si aggira per i social, quella della solidarietà preventiva di Giorgia Meloni a Sigfrido Ranucci: la teoria è affine a quella già vista per Charlie Kirk e il Governo Isrealiano.

Una teoria del complotto assurda per cui i poteri forti sarebbero a conoscenza di ogni attentato in quanto mandanti di esso, e quindi la Premier avrebbe inviato le condoglianze prima dell’attentato.

Una fake news dal sapore complottistico, pubblicata su un sito di “satira” ma che riteniamo travalichi del tutto i fini della stessa.

Ma partiamo con ordine.

Il complotto della solidarietà preventiva di Giorgia Meloni a Sigfrido Ranucci

Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre due automobili della famiglia del noto giornalista di Report, una appartenente alla figlia che si è salvata per un soffio, vengono fatte esplodere da un attentato.

Enfasi, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre.

Alle otto del mattino del giorno 17 ottobre la premier pubblica il seguente messaggio:

Esprimo piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere.

Il giorno dopo comincia a circolare una screenshot di Borsa Italiana, che riporta il Sole 24 Ore (Radiocor è l’agenzia di stampa cui fa capo) che riporta come data delle pubblicazioni le ore 07:59:28.

Ma attenzione, una cattura della stessa pagina riporta come data il 17-10-25 alle 08:29:15.

Abbiamo visto in passato come maniopolare una pagina per screenshottare quello che si vuole è sempre possibile, ma è anche possibile che Borsa Italiana raccolga il momento in cui ha cominciato a “catturare” i testi degli altri giornali.

Ma anche considerando l’anomalia nella data, l’attentato è accaduto nella notte di giovedì, e la solidarietà delle isituzioni è arrivata il mattino dopo, il venerdì.

Riassumendo quindi:

L’attentato avviene nella notte di giovedì 16 Ottobre; Venerdì 17 ottobre, alle 8 di mattina, la Premier annuncia la sua solidarietà; Alle ore 08:08, otto minuti dopo, una pagina di satira annuncia la teoria del messaggio preventivo.

Si tratta dunque di una teoria del complotto: ci si consenta anche piuttosto greve, se non con profili potenzialmente diffamatori.

