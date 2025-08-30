Il caso Labubu: sono un omaggio ad un antico demone?

Se anche il nome Labubu non vi dicesse niente, probabilmente avrete comunque visto questi curiosi pupazzetti in giro per il web o appesi alla borsa di qualche passante.

D’altronde, con il loro aspetto bizzarro e il successo virale su piattaforme come TikTok ed Instagram, è difficile che siano passati inosservati.

Distribuiti dall’azienda cinese PopMart e resi celebri grazie al contributo di diverse celebrità, questi pupazzetti da collezione hanno rapidamente conquistato il cuore di molti utenti, ma anche acceso la fantasia di altrettanti.

Il loro look particolare ha infatti scatenato un’ondata di post sul loro conto, che in risposta alla domanda: “Da dove vengono i Labubu? Cosa sono?” hanno replicato con “strumenti del demonio”.

Quando una teoria strampalata diventa virale

Il culmine di queste speculazioni è arrivato quando alcuni utenti di internet hanno cominciato ad associare i Labubu al demone Pazuzu, una figura antica e terrificante della mitologia mesopotamica. Immagini dei pupazzi venivano fatte circolare accostate a frasi allarmanti come: “Non comprate questo giocattolo demoniaco ai vostri bambini!”.

E, come spesso accade con le teorie più assurde, non poteva mancare la “prova” definitiva: i Simpson lo avevano previsto!

In un fermo immagine diventato virale, Homer veniva mostrato con una statuina di Pazuzu, che nel prosieguo della puntata avrebbe poi posseduto Maggie.

Ci troviamo dunque di fronte ad una cospirazione satanista nascosta dietro un giocattolo?

La verità dietro la leggenda

Il creatore dei Labubu ha involontariamente messo fine a tutte le speculazioni svelando la vera storia dietro questi simpatici esseri.

L’origine dei Labubu non ha nulla a che fare con demoni antichi o possessioni, ma affonda le sue radici nella mitologia nordica, popolata da fate e folletti.

Labubu, in realtà, è un essere “di buon cuore e sempre pronto ad aiutare, anche se le sue buone intenzioni spesso portano al caos”. Insomma, non c’è nessuna oscura macchinazione dietro il loro successo.

Perciò, la prossima volta che vi capiterà di vedere un Labubu, saprete che non si tratta di un emissario delle forze del male, ma semplicemente di un folletto pasticcione che ha trovato la sua strada dal mondo della fantasia a quello dei giocattoli.

Al massimo, la loro unica malvagità è quella di svuotare i portafogli dei collezionisti!

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

