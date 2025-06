Il caso dell’ugello che aggiunge schiuma al carburante è ragebait misto a complottismo. Abbiamo già visto assieme cosa è il ragebait: contenuti fake costruiti a tavolino per far arrabbiare il lettore in modo che, perse le facoltà razionali, cominci a commentare e condividere premiando un algoritmo malato che premia la quantità sulla qualità.

Sostanzialmente come in questo caso se ti inventi qualcosa, e te lo inventi bene, il pubblico sciamerà nei commenti infuriato dando all’algoritmo l’illusione che tu possa creare contenuti coinvolgenti e degni di essere premiati.

In questo caso si cavalcano le paure del carobenzina legate al conflitto in Iran per tirare fuori il solito “vergogna, condividi noncielodikeno” dimostrando “come i benzinai ci derubano”.

Con un video costruito ad arte, inizialmente pubblicato in lingua inglese.

Il caso dell’ugello che aggiunge schiuma al carburante è ragebait misto a complottismo

Nel video si vedono due pistole per carburante di diverso colore (segnatelo: è importante) che versano due liquidi in due fustini uguali. Nel secondo fustino il liquido appare di un colore diverso, quasi schiumoso e il narratore, sia nella versione italiana che nella versione inglese (anche questo segnatelo: è importante) sentenzia che esistono pompe di benzina speciali che fanno schiumare il combustibile così nel vostro serbatoio viene versata “solo aria” che evapora e vi rubano i soldi.

Ovviamente nei commenti appaiono consigli improponibili e assurdi come quelli di chi consiglia “premere la pistola appena” lasciando che la benzina goccioli lentamente per “fregare i benzinai che vogliono fregarvi”, cosa che al massimo susciterà in chi è in coda dietro di voi il desiderio di cedere alla road rage.

Partiamo dalle basi: il ragebait è di origine Americana. In America solitamente il verde è riservato per il diesel e il rosso per la benzina.

Diciamo solitamente perché comunque anche lì è bene leggere le etichette alla pompa in quanto il colore può variare a seconda del fornitore, può essere usata una manichetta di ricambio con un colore diverso o una pompa può comunque decidere di usare diversi colori per diverse qualità di combustibile, usando ad esempio quindi il rosso e il verde per benzina o gasolio, ma a diversi ottani.

Il video dunque, senza alcuna spiegazione ulteriore, mostra evidentemente due pompe diverse.

Noterete inoltre che “il test” è tutt’altro che trasparente e a prova di condizioni: la pompa rossa, probabilmente benzina verde non è inserita in profondità nella bottiglia, mentre quella verde (probailmente diesel) è conficcata profondamente nella tanica e manipolata ad un angolo diverso.

Come se, ed è esattamente quello che succede, la persona che regge i manicotti volesse falsificare il risultato per esasperare l’effetto schiumogeno.

Infine, come tutti sanno, le pompe carburante contengono un loro indicatore calibrato periodicamente dall’ufficio Metrico che è posto a monte dell’ugello e non a valle.

Quindi, il “miserioso ugello schiumogeno” non comporterebbe nessun aumento del prezzo della benzina.

Cosa comporta?

Casi di esercenti disonesti ci sono stati in passato e possono esserci: è il motivo per cui le pompe di carburante vengono periodicamente calibrate e testate dall’ufficio preposto.

Il “test empirico” visualizzato nel video serve solamente a far infuriare il lettore spingendolo a commenti rabbiosi e disinformati. Non si tratta di pompe italiane, si tratta verosimilmente di gasolio contro benzina o dello stesso tipo di combustibile a ottani diversi e la pompa “schiumante” è impugnata in modo difforme.

In caso di dubbi è sempre possibile richiedere un controllo alla Guardia di Finanza, ed è bene pagare con mezzi tracciabili. Se si sospetta di essere costantemente truffati dal mondo e poi si rifiuta ad esempio di pagare con POS per partito preso, diventerà estremamente difficile far valere le proprie ragioni col “famo a fidasse”.

Comunque, il test nel video è improbabile, scorretto e buono solo a creare rabbia.

