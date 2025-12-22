Il bundle Switch 2 con Mario Kart sparirà dai negozi, parola di GameStop. Parliamo del bundle di lancio della nuova console Nintendo, best seller rispetto al pacchetto “singolo” con la sola console (nonché di quello da noi usato, a nostre spese perché non siamo un progetto che funziona così, per le prove sul campo).

Pacchetto best seller perché a pensarci è mostruosamente competitivo per chi vuole avere nella sua collezione, almeno virtuale, Mario Kart World.

Il gioco fisico costa infatti 90 Euro, che scendono ad 80 per la digital delivery, che di fatto scendono a 40 se comprato in bundle con la console.

Ma non è la prima volta che un bundle cambia in corsa, anche se stupisce il fatto che il bundle sia stato ritirato a sei mesi dal lancio.

Il bundle Switch 2 con Mario Kart sparirà dai negozi (ma è già successo in passato)

La Switch prima serie ha avuto una lunghissima serie di bundle temporanei con edizioni limited, come un Bundle col gioco Let’s Go Pikachu con livrea e joycon altrimenti non ottenibili e una pletora di edizioni dedicate ai vari giochi della compagnia, un numero immane da cui si evince una preferenza della Grande N per i Budget di Pokemon e Mario.

I bundle vanno e vengono, e “va di lusso”, in un certo senso, che in realtà il contenuto degli unici due bundle esistenti attualmente, ovvero l’ormai defunto Bundle Mario Kart e il bundle di simile prezzo con Pokemon Legends: Z-A (Sequel con combattimento in tempo reale dei giochi con combattimento a turni Pokémon X e Y), di fatto contiene una console perfettamente standard, priva di ogni personalizzazione estetica particolare o anche solo di cover a tema e un codice per scaricare a prezzo ribassato il gioco stampato sulla parte esterna scatola di cartone.

Già Nintendo aveva quietamente annunciato in una di quelle “noticine che nessuno legge” come il bundle si sarebbe esaurito in Autunno. E siamo in Inverno.

Inoltre in tempi non sospetti su Reddit qualcuno aveva identificato due edizioni del bundle: uno con le “sovrascatole” stampate, quello che abbiamo acquistato anche noi al lancio, ed uno con la sovrascatola base cosparsa di adesivi, probabilmente apparsa quando Nintendo aveva già smesso di stampare scatole personalizzate.

L’invito quindi di GameStop ad affrettarsi a comprare le ultime scorte rimaste colpisce quindi solo due categorie di persone: gli ubercollezionisti che di fatto si accontentano del resale value di una scatola e un codice, o gli utenti veramente interessati a portarsi a casa Mario Kart World a metà prezzo.

I precedenti nel retro

Nintendo sembra aver ereditato tale gestione dal rivale diventato partner SEGA: il Master System II, versione economica del Master System, venne inizialmente distribuito con Alex Kidd precaricato in ROM (accendendo un Master System II avresti avviato Alex Kidd), e il bundle fu in seguito sostituito con la nuova mascotte di fatto della compagnia, Sonic.

La stessa storia di Nintendo ha accessori di corta vita, come il tenero robottino ROB, il cui scopo era proprio spingere le vendite di una console appena apparsa sugli scaffali per poi scomparire raggiunto l’obiettivo.

Ovviamente Mario Kart World non scomparirà, anche se esiste ancora una fanbase nutrita ed attivissima del suo predecessore, Mario Kart 8 a fargli concorrenza, gioco che vanta undici anni di appassionati ed ha seguito la storia della Wii U e della Switch originale, essendo compatibile con la Switch 2 ed avendo ricevuto negli anni aggiornamenti con nuove piste e personaggi.

Semplicemente, Mario Kart World è stato “il primo gioco di chi voleva provare la novità della Switch 2”, dato che sì poteva godere di Terze parti a sorpresa come Cyberpunk 2077 e patch nextgen al lancio per i due Zelda sulla piattaforma (Breath of the Wild and Tears of the Kingdom, rendendo BoTW il secondo gioco, al pari di Mario Kart 8 che ha di fatto ininterrottamente girato su tre generazioni di console), ma ci voleva il gioco nuovo, inedito e trascinante.

Ora che il ciclo vitale della Switch si avvia al passaggio del testimone vero e proprio alla Switch 2, e che gli scaffali cominciano a riempirsi delle cartucce rosse che segnalano esclusive Switch 2 o giochi con patch nextgen, il bundle originale può farsi da parte e possono arrivare gli altri: per questo Natale è ancora in produzione il bundle Z-A.

