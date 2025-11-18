Ci segnalano i nostri contatti un testo che descrive il governo che rimuove tutti gli Autovelox, con la solita “decisione storica”.

Non a caso parliamo del solito circuito che sembra essere specializzato in notizie simili, e non a caso scopriamo che si tratta di una clickbait.

Spoileriamo il contenuto: si tratta delle speed cameras dell’Ontario (Canada) nelle aree municipali.

Il bizzarro clickbait del governo che rimuove tutti gli Autovelox

La struttura è sempre la stessa: si prende una notizia curiosa dal mondo, la si reimpacchetta in un titolo e sottopancia caricato che susciti click e attenzioni virali, condivisioni e commenti, volutamente tirato in lungo perché la conclusione sia riportata solo nel fondo (quella parte dove nessuno arriva a leggere e che sicuramente non viene riportata nell’anteprima).

Il testo lungo ha anche l’effetto di far apparire il contenuto come di particolare pregio e degno di apparire tra le notizie riportate dai motori di ricerca, occultando la natura di vero e proprio acchiappaclick.

La notizia reale parla della campagna del premier della provincia dell’Ontario, Doug Ford, contro le speed cameras, gli autovelox nelle zone municipali, stanziando fonti per sostituirle con dossi, rotonde e dissuasori meccanici, attirando le critiche degli amministratori interessati in quanto, ovviamente, al dibattito sui benefici del dissuasore meccanico rispetto alla speed camera va aggiunto il disservizio dovuto al rifacimento di fatto dell’intero manto stradale interessato.

Si tratta dunque di clickbait: la notizia riguarda l’Ontario in Canada, ed è presentata come una soluzione definitiva e finale che, relegando la località al termine dell’articolo, induce al click nella “speranza” che si tratti di una soluzione italiana.

