I gamberetti fluo all’Esselunga hanno una spiegazione logica

Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok che mostra dei gamberetti fluo all’Esselunga, ovvero dei gamberetti che, esposti ad una luce UV, manifestano fluorescenza.

La compagnia ha dichiarato di essere entrata in contatto con gli acquirenti, ma non siamo riusciti a reperire la risposta. Nonostante i commenti al video pubblicati da terzi parlino di ogni genere di spiegazione, anche alcune spaventose, ve ne è una perfettamente logica e dovuta alla catena alimentare.

Come riporta Arezzoweb già nel 2009, il fenomeno della bioluminescenza degli organismi marini è ben conosciuto e, anche se può stupire, non desta particolare preoccupazione.

Presente in natura, sia in alcuni organismi che vivono a grandi profondità, sia in micro-alghe responsabili delle maree fluorescenti (flashing waves), è in questo caso legata alla presenza di fotobatteri (Vibrio/Photobacterium phosphoreum) nelle acque di mari freddi e profondi dove i crostacei vengono pescati per cui il prodotto ne risulta contaminato.

Parliamo quindi di un fotobatterio, un batterio che produce un’enzima chiamato luciferasi, proprio quello additato di satanismo in determinate teorie del complotto che invece produce bioluminescenza (ovvero luminosità naturale) e viene per questo usato nella ricerca.

Il fotobatterio viene pertanto usato sovente come indice per valutare la qualità delle acque: un gamberetto che ha ingurgitato gran quantità di cibo contaminato dal fotobatterio risulta senza gravi rischi per la salute, ma è possibile resistituirlo e contattare l’ASL per analisi di rito sulla zona di pesca.

Non vi sono rischi per la salute ed è un’evidenza rara.

