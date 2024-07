I falsi miti dell’estate: non puoi smettere di usare la crema solare perché sei abbronzato

Uno dei falsi miti dell’estate è che si possa smettere di usare la crema solare perché sei abbronzato. L’idea è che la crema solare protegga dalle scottature, quando sei abbronzato la pelle si è già “abituata”, quindi bisogna abbondare con la crema solare quando si è pallidi per poi abbandonarla diventati belli abbronzati.

È un mito falso e pericoloso come il suo speculare opposto che abbiamo studiato lo scorso anno, quello per cui rinunciando alla crema solare si ottiene immediatamente una abbronzatura più scura e dall’aspetto salubre.

In entrambi i casi ti esponi ad un sicurissimo danno alla salute.

Partiamo dalle basi: usiamo le creme solari perché esse mediante sostanze chimiche che assorbono la radiazione ultravioletta prima che arrivi alla pelle, disperdendola nel calore ambientale o riflettendola.

Radiazione ultravioletta responsabile, nelle sue due forme di UVA e UVB, di invecchiamento precoce della pelle, danni al collagene e aumentato rischio di melanomi.

La crema solare protegge dalle radazioni solari, rallentando un po’ l’abbronzatura ma aiutando a mantenere la nostra pelle in salute.

Una volta abbronzati però degli studi dimostrano che la protezione offerta dalla naturale abbronzatura è assolutamente neglibile.

In un mondo in cui la protezione offerta dalle creme solari si misura in SPF, e una crema con SPF fino a 10 è considerata una protezione bassa l’abbronzatura arriva a stento al fattore tre.

Una protezione così minima da non esistere. Meglio quindi abbondare con la crema.

