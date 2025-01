Fuga di ammoniaca nella fabbrica del Casertano: attenti all’audio sulla Conad. Parliamo ovviamente di un audio virale dove una voce narrante parla della tragedia che ha colpito un giovane lavoratore di anni 19, Patrizio Spasiano, impiegato presso FrigoCaserta.

Una fuga di ammoniaca ne ha causato la morte: al contrario dei suoi colleghi, il giovane non si è allontanato in tempo. Come sempre accade, gli audio incontrollabili sono apparsi.

La voce nel breve audio ripete che il solito anonimo “amico” che lavora presso FrigoCaserta gli avrebbe detto di non fare la spesa nei giorni successivi alla Conad ed altri esercizi in quanto sicuro che la fuoriuscita di ammoniaca abbia contaminato dei non meglio precisati prodotti.

Partiamo dalle basi: eventuali richiami alimentari sono sempre obbligatoriamentne riportari negli esercizi e presenti sul portale del Ministero della Salute.

Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato, riporta il portale, aggiungendo che in aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute.

Alla sospensione precauzionale delle attività locali è seguito l’accertamento da parte dell’ASL dell’assenza di pericoli per la popolazione nelle prossimità dei locali di FrigoCaserta.

Eventuali richiami alimentari, se necessari, saranno riportati sul portale del Ministero della Salute e presso gli esercizi commerciali interessati.

