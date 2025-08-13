Sta circolando su Facebook una serie di “fotografie“ ritraenti il ciclista Filippo Ganna in compagnia di una bambina malata di una “rara malattia“.

Secondo quanto riportato nel post, la piccola Amelia sarebbe affetta da una rara malattia e grande fan del campione olimpico e mondiale Filippo Ganna, con cui avrebbe desiderato parlare come ultimo desiderio.

Una volta cliccato sul post, si viene trasportati su un sito esterno su cui è possibile leggere l’intera storia (o forse sarebbe più accurato parlare di favola): una volta contattato lo sportivo, questi non si sarebbe limitato a parlare con la bambina o andare a trovarla, bensì avrebbe organizzato tramite un jet privato il trasporto presso un ospedale negli Stati Uniti, dove curare a proprie spese la povera piccola.

Filippo Ganna e la bambina malata di cancro

Ebbene, non vi stupirà scoprire che la storia di Filippo Ganna e della piccola Amelia è una “notizia” che non esiste.

Nonostante la sua natura commovente e l’apparente ondata di ammirazione che ha suscitato, non c’è alcuna prova che questa vicenda sia mai accaduta.

Le presunte “fotografie” sono palesemente realizzate con l’intelligenza artificiale, come osservabile dai più classici dei dettagli, quali, a solo titolo esemplificativo:

La protagonista delle foto cambia i propri tratti di fotografia in fotografia

Filippo Ganna riporta, sul proprio avanbraccio, lo stesso pattern presente sul pigiama della piccola

Le scritte sulla tuta sportiva dell’atleta non hanno un senso logico

Il set delle foto, sfocato ad arte, cambia ad ogni foto ed è il risultato di una fusione tra un ambiente ospedaliero ed uno aeroportuale

Il volto dell’atleta presenta pattern di nei differenti nelle due foto in cui è presente, e gli occhi risultano artefatti nella seconda immagine

In fondo alle foto usate compare il logo di Grok, sistema di AI disponibile per gli utenti di X

Si tratta dell’ennesimo caso di clickbaiting, realizzato con il solito cocktail di contenuti emozionali misti a frasi lasciate sospese per incuriosire il lettore, parlando di “un gesto talmente incredibile da sconvolgere l’intero ospedale” o “lasciare il mondo senza parole”.

Superfluo sottolineare che non esista alcuna traccia di un evento del genere negli archivi di notizie ufficiali, né sui profili social di Filippo Ganna o del suo team. Non ci sono dichiarazioni da parte del ciclista, da parte di ospedali o da altre fonti attendibili che confermino l’esistenza di questa bambina o dell’incontro.

Il vero scopo di queste storie non è informare, ma generare interazioni.

